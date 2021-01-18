ABD'de petrol sondaj kule sayısı artıyor

Baker Hughes'un verilerine göre, ABD'de faaliyetlerini sürdüren petrol kulesi sayısı, 15 Ocak'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 12 adet artarak toplam 287 adete yükseldi.

ABD'de faaliyetlerini sürdüren petrol kulesi sayısı 15 Ocak'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 12 adet arttığı halde, ülkede petrol sondaj kulesi sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyaslandığında 386 adet azalmış oldu.

DOĞALGAZ SONDAJ KULE SAYISINDA ARTIŞ

Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes verilerine göre, aynı dönemde, ABD'de doğalgaz sondaj kulesi sayısı ise 1 adet artışla 85'e yükseldi.

KANADA'DA PETROL SONDAJ KULESİ SAYISI ARTTI

Kanada'da petrol sondaj kule sayısı 37 adet artışla 90 adete yükselirken, aynı dönemde doğalgaz sondaj kule sayısı da 7 adet artışla 71'e yükseldi ve toplam sondaj kule sayısı 44 adet artışla 161 oldu.

HAMPETROL İTHALATI ARTIŞ GÖSTERDİ

ABD'nin hampetrol ithalatı da bir haftalık sürede günde ortalama 900 bin varil artarak, günde 6 milyon 200 bin varil düzeyine yükseldi. Aynı haftada benzin üretimi ise günde ortalama 7 milyon 500 bin varil düzeyine, rafine edilmiş akaryakıt miktarı da günde ortalama 4 milyon 700 bin varil düzeyine geriledi.