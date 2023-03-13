ABD'de SVB'nin ardından Signature Bank da iflas etti ABD'de Silikon Vadisi Bankası'nın ardından New York merkezli Signature Bank'a da kayyum atandığı açıklandı.

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) 10 Mart'ta piyasalarda düşüşe neden olan Kaliforniya merkezli Silikon Vadisi Bankası'na (SVB) kayyum atandığını bildirmiş, yapılan açıklamada SVB'nin bu yıl iflasa uğrayan ilk FDIC sigortalı kurum olduğu kaydedilmişti.

SVB'nin iflası 2008 küresel finansal krizinden bu yana ABD'de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri oldu.

Bu türden en büyük iflas, 2008'deki kriz sırasında Washington Mutual tarafından yaşanmıştı.

SVB'nin ardından bir banka daha iflas etti

New York Finansal Hizmetler Departmanı'ndan (DFS) yapılan açıklamada ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) tarafından mevduat sahiplerini korumak için Signature Bank'a da kayyum atandığı duyuruldu.

Signature Bank'ın 31 Aralık 2022 itibarıyla yaklaşık 110,4 milyar dolarlık varlığı ve yaklaşık 88,6 milyar dolarlık mevduatı bulunduğu kaydedilen açıklamada bankanın FDIC sigortalı olduğu bildirildi.

DFS'nin tüketicileri korumak, regüle ettiği kuruluşların sağlıklı işleyişiyle küresel finansal sistemin istikrarını korumak için piyasa trendlerini izleyerek diğer kurumlarla yakın iş birliği içinde olduğu vurgulandı.