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    ABD'de tarım dışı verimlilik aşağı yönlü revize edildi

    ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,1 artarak beklentilerin altında bir seyir izledi.
    • AA
    • 02.09.2021 - 17:12
    • Güncelleme : 02.09.2021 - 17:14
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    ABD'de tarım dışı verimlilik aşağı yönlü revize edildi

    ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, bu yılın ikinci çeyreğinde tarım dışı iş gücü verimliliğindeki artış yüzde 2,3'ten yüzde 2,1'e çekildi.

    Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde yüzde 2,4 artması yönündeydi. Ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,3'lük artış kaydetmişti.

    ABD de tarım dışı verimlilik aşağı yönlü revize edildi #1

    ÇALIŞMA SAATİ YÜKSELDİ

    Bu yılın ikinci çeyreğinde üretim bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,1 ve çalışma saati yüzde 6 arttı.

    ENFLASYON GÖSTERGELERİNDEN BİRİ

    ABD Merkez Bankası'nın (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyetindeki artış ise yüzde 1'den yüzde 1,3'e revize edildi. Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,8 azalan birim emek maliyetinin, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,9 artması bekleniyordu.

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