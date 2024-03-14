ABD'de ÜFE, yıllık bazda yüzde 1,6 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti ABD'nin enflasyonunun ardından küresel piyasalarının odaklandığı ÜFE verisi de açıklandı.

AA

ABD Çalışma Bakanlığı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini paylaştı.

ABD'de ÜFE, şubatta aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 1,6 artışla beklentilerin üzerinde geldi.

Piyasa beklentisi, üretici fiyatlarının aylık bazda yüzde 0,3 artması yönündeydi. ÜFE, ocakta da yüzde 0,3 artmıştı.

Üretici fiyatları, şubatta yıllık bazda ise yüzde 1,6 yükseldi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen üretici enflasyonunun ocakta yıllık bazda yüzde 1,1 olacağı öngörülüyordu. ÜFE, ocakta yıllık bazda yüzde 1 artmıştı.

Ağustos 2023'ten bu yana en yüksek artışı

Buna göre ÜFE, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 ile Ağustos 2023'ten bu yana en yüksek artışını kaydetti.

Çekirdek ÜFE

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE, şubatta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2 arttı. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen çekirdek üretici enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 1,9 olacağı tahmin ediliyordu.

Çekirdek üretici fiyatları, ocakta aylık bazda yüzde 0,5 ve yıllık bazda yüzde 2'lik artış kaydetmişti.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası, ÜFE de dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında gerçekleşti

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 9 Mart ile biten haftada 209 bin ile beklentilerin altında kaldı.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 9 Mart ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 1000 kişi azalışla 209 bin oldu.

Piyasa beklentileri, başvuru sayısının 218 bin olması yönündeydi. İşsizlik maaşı başvuru sayılarına dair önceki haftanın verisi de aşağı yönlü revize edilerek 217 binden 210 bine düşürüldü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)