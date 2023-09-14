ABD'de üretici enflasyonu ağustosta beklentileri aştı ABD'de dün açıklanan ağustos ayı tüketici enflasyonu gibi bugün açıklanan üretici enflasyonu da tahminlerin ötesine geçti.

AA

ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ait Üretici Fiyat Endeksi'ni (ÜFE) açıkladı.

Buna göre, ABD'de üretici fiyat endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,7 ve yıllık bazda yüzde 1,6 artışla beklentilerin üzerine çıktı.

ÜFE, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 yükselirken, üretici enflasyonu Haziran 2022'den bu yana en yüksek aylık değerini aldı.

Bu dönemde beklentilerin üzerinde artış kaydeden verinin yüzde 0,4 artması öngörülüyordu.

ÜFE, temmuzda yüzde 0,4 artmıştı.

Fed verileri takip ediyor

ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

Üretici fiyatları, yıllık yüzde 1,6 arttı

Üretici fiyatları, ağustosta yıllık bazda da yüzde 1,6 arttı. Geçen ay yıllık bazda yüzde 1,2 olması öngörülen üretici enflasyonu, temmuzda yıllık bazda yüzde 0,8 olmuştu.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de ağustosta aylık bazda yüzde 0,2 artarken, yıllık bazda yüzde 2,2 yükseldi.

Çekirdek ÜFE

Beklentilere paralel gelen çekirdek ÜFE, temmuzda aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 2,4 artmıştı.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)