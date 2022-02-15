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    ABD'de üretici fiyatları arttı

    Dünyanın en büyük ekonomilerinden ABD'nin üretim fiyatlarının ocakta yüksek gelmesinin tüketici fiyatlarını da etkilemesi bekleniyor.
    • AA
    • 15.02.2022 - 18:03
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    ABD'de üretici fiyatları arttı

    ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 1 artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.

    Bu dönemde piyasa beklentilerini aşan ve Mayıs 2021'den bu yana en yüksek aylık artışı gösteren ÜFE'nin yüzde 0,5 artması öngörülüyordu. ÜFE, geçen yılın son ayında yüzde 0,4 artmıştı.

    Analistler, üretici fiyatlarına ilişkin son verinin fiyat baskılarının yüksek seyretmeye devam ettiğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

    ÜRETİCİ FİYATLARI YILLIK OLARAK YÜZDE 9,7 ARTTI

    Üretici fiyatları, ocakta yıllık bazda ise yüzde 9,7'lik artış kaydetti. Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise ocakta aylık yüzde 0,8 ve yıllık yüzde 8,3 arttı.

    Çekirdek ÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi, aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 7,9 artması yönündeydi. Çekirdek ÜFE, geçen yıl aralıkta aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 8,5 artmıştı.

    ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

    ABD


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