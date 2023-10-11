ABD'de üretici fiyatları eylülde yıllık yüzde 2,2 arttı

AA
Küresel piyasaların merakla beklediği verilerden olan ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) rakamı paylaşıldı.
Buna göre, ABD'de ÜFE, eylülde aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 2,2 arttı.
AYRINTILAR GELİYORHaber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Küresel piyasaların merakla beklediği verilerden olan ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) rakamı paylaşıldı.
Buna göre, ABD'de ÜFE, eylülde aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 2,2 arttı.
AYRINTILAR GELİYORHaber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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