ABD'de üretici fiyatları eylülde yıllık yüzde 2,2 arttı ABD'de Üretici Fiyat Endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 0,5 ve yıllık bazda yüzde 2,2 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

AA

Küresel piyasaların merakla beklediği verilerden olan ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) rakamı paylaşıldı.

Buna göre, ABD'de ÜFE, eylülde aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 2,2 arttı.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)