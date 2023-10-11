ABD'de üretici fiyatları eylülde yıllık yüzde 2,2 arttı
AA

Küresel piyasaların merakla beklediği verilerden olan ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) rakamı paylaşıldı.

Buna göre, ABD'de ÜFE, eylülde aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 2,2 arttı.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)