ABD'de ürün kalitesinin beklentilerin altında kalınca mısır fiyatları yükseldi

Mısır fiyatları ABD'deki ürün kalitesinin beklentilerden kötü göründüğü raporun ardından yükseldi, ancak hava koşullarının rekolte açısından olumlu bir hal alacağı beklentisi yükselişi sınırlandırdı.

ABD'deki hububat fiyatları tüm piyasaları etkiliyor. Buğday fiyatları art arda üçüncü günde de gerilerken soya fasulyesi de kayıplarını artırdı.

ABD, HAFTALIK HASAT RAPORU YAYINLIYOR

ABD Tarım Bakanlığı tarafından dün yayınlanan haftalık hasat raporuna göre en üst kaliteye sahip mısırların toplam hasada oranı, bir önceki haftaya göre 4 puan düşüşle yüzde 68'e indi. Bakanlık soya fasulyesi kalite tahminini 5 puan azaltarak yüzde 62'ye düşürdü. İki üründe de kalite düşüşü piyasa beklentilerini aştı.

REKOLTEYİ DESTEKLEYİCİ KOŞULLAR DEVAM EDİYOR

ABD'nin başlıca tarım havzalarından Orta Batı bölgesinde ise sıcaklıkların düşmesi ve yağış tahminleri rekolteyi destekleyici koşulların var olduğuna işaret etti.