ABD'de yaşanan toplumsal olaylara rağmen küresel piyasalar pozitif

Küresel piyasalar, dün beklentilerin altında kalan hizmet sektörü verileri ve ABD'de yaşanan toplumsal olaylara karşın genel olarak pozitif seyrini sürdürüyor.

Dünya genelinde dün açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri beklentilerin altında kalarak ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliğin sürdüğüne işaret ederken, ABD'nin başkentinde yaşanan gelişmeler gündemin odağına yerleşti.

ABD’DEKİ OLAYLARDA HAYATINI KAYBEDENLER OLDU

ABD'nin Georgia eyaletinde yapılan ikinci tur Senato seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, Demokrat adayların kazandığının anlaşılması sonrası başkent Washington'da Donald Trump destekçilerinin düzenlediği gösterilerde hayatını kaybedenler olurken, son açıklamalara göre polis, binanın güvenliğini sağladı.

FED TUTANAKLARINDA KORONAVİRÜS ETKİSİ

Öte yandan, dün açıklanan ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, Federal Açık Piyasa Komitesinin tüm üyelerinin tahvil alımlarının hızının uygun olduğu görüşünde birleştiğini ortaya koydu. Koronavirüs aşısına ilişkin gelişmelere değinilen tutanaklarda, "Ülke genelinde kötüleşen salgınla büyümenin önümüzdeki aylarda daha da yavaşlaması bekleniyordu. Bununla birlikte alınan olumlu aşı haberleri orta vadeli ekonomik görünüm için oldukça olumlu görüldü." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu gelişmelere karşın Dow Jones endeksi dün yüzde 1,44 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,57 yükseldi, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,61 düşüş kaydetti.

MALİ TEŞVİKLER YOLDA

Analistler, Georgia eyaletinde seçimin sonuçlanması ile mali teşviklerin kısa süre içerisinde artırılacağına ilişkin beklentilerin yükseldiğini, bunun da pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.

AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞTE

Avrupa tarafında, pay piyasalarında alımların güçlenmesiyle yükselişlerin hızlandığı görüldü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,39 artışla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,47 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,19 değer kazandı. Euro/dolar paritesi ise dün yüzde 0,2 prim yaparak 1,2351 ile Nisan 2018'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından 1,2310 seviyelerinde dengelendi.

ÇİN PİYASALARI POZİTİF İLERLİYOR

Bugün Asya borsalarında Çin hariç pozitif bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,5 yükseldi. Çin'de ise ABD'nin Çinli teknoloji şirketlerine yatırım yasağı getirebileceği ve New York Borsası'nın Çinli 3 telekom şirketini borsadan çıkarma işlemine devam edeceği haberleri ile Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kaybetti.

DOLAR ENDEKSİ DÜŞÜNCE ALTININ ONS’U DA DÜŞTÜ

Dün, ABD'de tahvil faizlerindeki yükseliş ve dolar endeksindeki düşüşün ivme kaybetmesi ile yüzde 1,6 değer kaybeden altının ons fiyatı, bugün Asya piyasalarında 1.920 dolar seviyelerinde yatay seyrediyor.

BRENT PETROL YÜKSELİŞTE

Brent petrolün varil fiyatı ise yükseliş eğilimini sürdürerek 54,7 dolar ile 26 Şubat 2020'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Almanya, kasım ayı fabrika siparişleri

13.00 Euro Bölgesi, aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi ve Tüketici Güven Endeksi

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

16.30 ABD, kasım ayı dış ticaret dengesi

18.00 ABD, aralık ayı ISM imalat dışı PMI