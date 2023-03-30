ABD'deki banka iflaslarının maliyetini büyük bankaların ödemesi istendi ABD'deki banka iflaslarının etkisinin ortadan kalkması için alınan tedbirlere rağmen yankıları halen devam ediyor.

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ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu'nun (FDIC), ABD'deki iki bankanın iflasından doğan yükümlülüğü topluluk bankalarının üzerinden alarak, diğer büyük bankaların üstlenmesi önerisini ileri sürdü.

Son banka iflasları nedeniyle karşı karşıya kalınanı yaklaşık 23 milyar dolarlık sigorta maliyetinin büyük bankaların ödemesi talep edildi.

İflaslar FDIC'ye 23 milyar dolarlık maliyet yükledi

Bloomberg'in konu hakkında bilgisi olan isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, son banka iflaslarından kaynaklanan yaklaşık 23 milyar dolarlık maliyetle karşı karşıya kalan FDIC'nin söz konusu maliyetin büyük bir kısmını ülkenin en büyük bankalarına yönlendirmeyi değerlendirdiği aktarıldı.

Topluluk bankaları üzerindeki baskıyı sınırlamak isteniyor

Haberde, yetkililerin, maliyetin büyük bir kısmını çok daha büyük finansal kuruluşlara yönlendirerek topluluk bankaları üzerindeki baskıyı sınırlamak istediği belirtildi.

"Nihai karar için henüz erken"

Bunun JPMorgan Chase, Bank of America ve Wells Fargo gibi bankaları milyarlarca dolarlık katkı sunmasını gerektirebileceğine işaret edilen haberde, söz konusu değerlendirmenin boyutunun ve zamanlamasının belirlenmesine yönelik görüşmelerin erken aşamada olduğu kaydedildi.

İflas eden bankaların mevduat sigorta fonuna maliyeti

FDIC Başkanı Martin Gruenberg, son banka iflasları ve federal düzenleyicilerin müdahalesine ilişkin ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesinde dün düzenlenen oturumda, Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) iflasının 128 milyar dolar büyüklüğündeki mevduat sigorta fonuna maliyetinin 20 milyar dolar, Signature Bankın maliyetinin ise 2,5 milyar dolar olduğunun tahmin edildiğini belirtmişti.