ABD'deki banka krizinde gelişme yaşandı! SVB'nin sorumluluğunu First Citizens Bankası aldı ABD'in iflas ederek tüm küresel ekonomileri olumsuz etkileyen Silikon Vadisi Bankası'na krizin yayılmaması için Fed destek vermişti. Şimdi de First Citizens Bankası'nın Silikon Vadisi Bankası'nın mevduat ve kredilerini devraldığı açıklandı.

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ABD'nin en büyük 16. bankası olan Silikon Vadisi Bankası'na (SVB) 10 Mart'ta kayyum atanmış, bankanın iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana en büyük banka iflaslarından biri olarak kayıtlara geçmişti..

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), iflasıyla küresel piyasaları etkileyen Silikon Vadisi Bankası grubunun tüm mevduat ve kredilerinin First Citizens Bankası tarafından devralınacağını bildirdi.

First Citizens Bankası, SVB'nin mevduat ve kredilerini alıyor

FDIC'den yapılan açıklamaya göre, First Citizens Bankası, anlaşmayla SVB grubunun tüm mevduat ve kredilerini devralmayı kabul etti.

56 milyar dolarlık mevduat ve 72 milyar dolarlık kredi

Anlaşmaya göre, First-Citizens Bankası, SVB'nin 56 milyar dolarlık mevduatlarını ve 72 milyar dolarlık kredilerini üstlenecek.

Anlaşma, 16,5 milyar dolarlık iskontoyla 72 milyar dolarlık SVB'nin varlık alımını da içeriyor.

Yaklaşık 90 milyar dolarlık menkul kıymet ve diğer varlıklar ise FDIC'in tasfiye bölümünde kalacak.

Yeni dönemde tüm mevduatların FDIC güvencesinde olacak

FDIC açıklamasında, tüm mevduatların FDIC güvencesinde olmaya devam edeceği belirtilerek, "İhtiyatlı risk yönetimi yaklaşımı; müşterileri ve hissedarları tüm ekonomik konjonktür ve piyasa koşullarında korumaya devam edecektir." denildi.

First Citizens'ın rezevleri

First Citizens'ın yaklaşık 109 milyar dolarlık varlığı ve 89,4 milyar dolar mevduatı bulunuyor.