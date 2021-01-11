ABD'deki gelişmeler küresel piyasaların odağında

Küresel piyasalar, yeni haftada ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci ve ekonomik destek paketi gelişmelerine odaklandı.

Geçen hafta koronavirüs salgınında alınan tedbirler ve aşılama çalışmalarının yaygınlaşması ise yatırımcıların risk iştahının yüksek seyretmesini sağladı.

ABD'deki Kongre baskınının ardından Amerikan kamuoyu, baskının sorumlusu olarak gösterilen Başkan Donald Trump'ın, Kongrede azledilmesi yoluyla görevden alınmasını tartışırken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, Trump'ın görevden alınması sürecini işletmemesi durumunda azil sürecine derhal başlayacaklarını açıkladı.

ABD DESTEK PAKETİNİN RAKAMI ARTINCA PİYASALARA OLUMLU HAVA ESTİ

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın, sağlanacak ekonomik destek paketinin "trilyon dolar" seviyesinde olacağını bildirmesi pay piyasalarını desteklerken, PMI verileri, özellikle imalat sanayisinin dünya genelinde gücünü koruduğuna işaret etti.

Geçen haftanın son işlem gününde yayınlanan ABD'nin istihdam raporu ise karışık sinyaller verdi. ABD'de tarım dışı istihdam, geçen ay 140 bin kişi azalarak nisan 2020'den beri ilk kez düşüş gösterdi. koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlanan ekonomik faaliyetin geçen yıl mayıs ayı itibarıyla normale dönmesiyle iş gücü piyasasında yaşanan toparlanma, vakalardaki artış ve yeniden sıkılaştırılan önlemlerle aralıkta yavaşlama kaydetti.

Bu gelişmelerle New York borsasında rekorlar kırılırken, dolar endeksi haftanın ikinci yarısındaki yükselişi ile tekrar 90'ın üzerine yerleşti. Cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,18, S&P 500 endeksi yüzde 0,55 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,03 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

AVRUPA BORSALARI AŞININ ETKİSİNDE POZİTİF

Avrupa tarafında, artan koronavirüs vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirlere karşın aşılama çalışmalarındaki gelişmeler ve teşvik beklentileri cuma günü piyasaların yükseliş eğilimini sürdürmesini sağladı. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,58 artarak kapanış rekorunu kırarken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,24 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,65 yükseldi.

ASYA BORSALARI SAKİN

Geçen haftaki pozitif seyrin ardından Asya borsaları yeni haftaya sakin başladı. Çin'de açıklanan enflasyon verisinin aralıkta yüzde 0,2 ile beklentileri aşması sonrası kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yatay seyrediyor.

Yurt içinde, 2021'e hızlı başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, ilk hafta 2020 kapanışına göre yüzde 4,33 değer kazandı. Endeks, cuma günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,21 artarak kapanış rekorunu 1.540,61 puana taşırken, 1.542,75 puanla da tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

DOLAR DÜŞÜNCE BIST 100 ENDEKSİ YÜKSELDİ

Böylece yükseliş trendini üst üste 10. haftaya taşıyan BIST 100 endeksi, bu rallide en önemli desteği düşüş eğilimindeki döviz kurlarından aldı. Dolar/TL, geçen hafta 7,2406 ile 21 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyeyi görmesi sonrası bir önceki haftaya göre yüzde 1 azalarak düşüş eğilimini üst üste 4. haftaya taşıdı ve 7,3792'den kapanış yaptı. Dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,4210 seviyesinde işlem görüyor.

CARİ İŞLEMLER HESABININ KASIMDA 3.4 MİLYAR DOLAR AÇIK VERMESİ BEKLENTİSİ VAR

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının Kasım 2020'de 3 milyar 400 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER ŞÖYLE:

10.00 Türkiye, kasım ayı cari işlemler dengesi

10.00 Türkiye, ekim ayı iş gücü istatistikleri

12.30 Euro Bölgesi, ocak ayı yatırımcı güven endeksi

17.30 Türkiye, aralık ayı merkez yönetim iç borç istatistikleri