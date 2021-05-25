ABD’den Belarus'a yaptırım sinyali

ABD Başkanı Biden ve Güvenlik Danışmanı Sullivan, bir yolcu uçağının "zorla" Belarus'a indirilmesi ve uçaktan bulunan gazetecinin tutuklanmasının yeni yaptırımlara yol açabileceği sinyalini verdi.

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, 23 Mayıs'ta Atina-Vilnius seferini yapan bir yolcu uçağının "zorla" başkent Minsk'e indirilmesi ve uçakta bulunan Belaruslu muhalif bir gazetecinin gözaltına alınmasına değindi.

“ULUSLARARASI NORMLARA KARŞI DOĞRUDAN HAKARET” DEĞERLENDİRMESİ

Söz konusu olayı, "uluslararası normlara karşı doğrudan hakaret" olarak nitelendiren Biden, "ABD, yolcu uçağının zorla indirilmesini ve gazeteci Raman Prataseviç'in uçaktan indirilerek gözaltına alınmasını en güçlü şekilde kınamaktadır. Bu çirkin olay ve sayın Prataseviç'in tutuklandığı görüntüler siyasi bir muhalife ve basın özgürlüğüne karşı utanç vericidir." ifadesini kullandı.

"SİYASİ MAHKUMLAR SERBEST BIRAKILSIN"

Prataseviç ve "Lukaşenko rejimi tarafından haksız yere tutuklanan yüzlerce siyasi mahkumun" bir an önce serbest bırakılması çağrısı yapan Biden, söz konusu olayın gerçeklerinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için de uluslararası çağrı yaptı.

BIDEN'DAN BELARUS HALKINA DESTEK MESAJI

Belarus'a yönelik yaptırım sinyali de veren Biden, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği'nin (AB), Belarus'a karşı ekonomik yaptırım ve diğer önlemleri uygulamış olmasından dolayı memnuniyet duyuyorum. Ben de AB, diğer müttefikler, ortaklar ve uluslararası kuruluşlarla yakın koordinasyon içerisinde, bu olayın sorumlularından hesap sorulması için, ekibimden uygun yolları bulmalarını istedim."

ABD ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANI, BELARUSLU MUHALİF LİDER TİKHANOVSKAYA İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, yaptığı yazılı açıklamada Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, Belaruslu muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Söz konusu görüşmede Sullivan'ın, Belarus halkının demokrasi, insan hakları ve temel haklar taleplerine güçlü desteğini ilettiğinin aktarıldığı açıklandı.