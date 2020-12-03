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    ABD'den, Çinli şirketin pamuk ürünlerine ithalat yasağı

    ABD, Uygur Türklerinin zorla çalıştırılmasını gerekçe göstererek Sincan Üretim ve İnşaat Şirketi'nden (XPCC) pamuk ürünlerinin ithalatını yasakladığını duyurdu.
    • AA
    • 03.12.2020 - 08:45
    • Güncelleme : 03.12.2020 - 09:32
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    ABD'den, Çinli şirketin pamuk ürünlerine ithalat yasağı

    ABD Gümrük ve Hudut Muhafaza İdaresi'nden yapılan açıklamada, İç Güvenlik Bakanlığının, tüm ABD limanlarındaki personele, XPCC'den gelen pamuk ürünlerinin alıkonulması talimatını verdiği açıklandı.

    "ZORLA ÇALIŞTIRILMA OLDUĞU İÇİN XPCC'NİN ÜRÜNLERİ İSTENMİYOR"

    Açıklamada, "Gümrük ve Hudut Muhafazaya bağlı Ticaret Ofisi, tutukluların istihdamı dahil zorla çalıştırma yöntemi ile üretildiğine yönelik alınan makul bilgiler üzerine XPCC'nin ürettiği pamuk ürünlerine Gümrük Geçişini Durdurma Emri (WRO) uygulanması talimatı verdi." denildi.

    SON 3 AYDA YAPILAN 6. UYGULAMA

    Söz konusu emrin tamamı veya bir kısmının, XPCC veya yan ve alt kuruluşları tarafından üretilen pamuk ürünlerini kapsadığı belirtilen açıklamada, "XPCC'nin pamuk ürünlerine konulan bu WRO, ABD Gümrük ve Hudut Muhafaza İdaresinin, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesinde işçileri zorla çalıştırmakla ürettiği ürünlere yönelik son 3 ayda yaptığı 6. uygulama oldu." ifadesine yer verildi.

    ABD DAHA ÖNCE KENDİ ŞİRKETLERİNİ ÜRÜN ALMAMALARI İÇİN UYARMIŞTI

    ABD, temmuz ayında Müslüman Uygur Türkleri ile diğer etnik ve dini azınlıklara karşı baskının devam ettiğini gerekçe göstererek, ABD'li şirketleri bu bölgede iş yapan Çinli şirketlerden ürün almaması konusunda uyarmıştı.

    ABD den, Çinli şirketin pamuk ürünlerine ithalat yasağı #1

    YASAK SINIRLI TUTULDU

    Geçtiğimiz aylarda ABD hükümetinin Sincan bölgesinden ABD'ye pamuk ve domates ithalatının yasaklanmasını planladığı basına yansımış, ancak bazı bakanlıkların itirazı üzerine söz konusu yasağı sadece bazı şirketlerle sınırlı tutulacak şekilde yeniden düzenleneceği bildirilmişti.

    XPCC, ÇİN PAMUĞUNUN YÜZDE 30'UNU ÜRETİYOR

    ABD Hazine Bakanlığı ise geçen aylarda Çin'in pamuğunun yüzde 30'una yakınını üreten ve Çin ordusuna yakın olduğu bilinen XPCC ile doğrudan iş yapılmasını yasaklamıştı.

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