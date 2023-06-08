AB'de elektrik üretiminde rüzgar ve güneşin payı fosil yakıtları geçti AB, elektrik üretiminde fosil yakıtları azaltma hedefinde önemli bir aşama elde etti.

AA

Dünya, küresel iklim değişikliğine neden olduğu için fosil yakıtları hayatımızdan çıkartmak için kolları sıvadı.

Bu konuda yenilenebilir enerji öne çıkıyor ve Avrupa Birliği (AB) projenin ana sahiplenicilerinden.

Londra merkezli düşünce kuruluşu Ember'in analizine göre, mayısta AB'nin elektrik üretiminde fosil yakıtların payı yüzde 27 (53 teravatsaat) oldu.

Rüzgar ve güneş ilk kez tüm fosil yakıtları geçti

Rüzgar ve güneşten elektrik üretimi AB'de geçen ay ilk kez tüm fosil yakıtların elektrik üretimindeki toplam payını geride bırakarak yüzde 31'e ulaştı.

Rüzgar ve güneş ise 59 teravatsaat üretimle toplam elektriğin yüzde 31'ini karşıladı. Rüzgar ve güneşin elektrik üretimindeki payı ilk kez tüm bir ay boyunca tüm fosil yakıtların payını geride bıraktı.

Güneş enerjisinin payı rekor kırdı

Güneş enerjisinin AB elektrik üretimindeki payı geçen ay tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak yüzde 14'ü buldu. Mayısta güneşten üretilen 27 teravatsaat elektrik, geçen yıl temmuzda ulaşılan rekor üretimi aştı.

Rüzgarın payı ise yüzde 17 ile yıllık bazda artışını sürdürdü ancak bu oran ocakta ulaşılan yüzde 23'lük rekor üretim seviyesinin altında kaldı.

Kömür ve gazdan elektrik üretimi

Bu yıl ocak-mayıs döneminde kömür ve gazdan elektrik üretimi geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla yüzde 20 ve 15 gerilerken, güneş ve rüzgardan üretim sırasıyla yüzde 10 ve yüzde 5 büyüdü.

"Temiz enerjide rekorlar geliyor"

Ember Avrupa Lideri Sarah Brown, verilere ilişkin değerlendirmesinde, Avrupa'nın elektrik dönüşümünün temiz enerjideki rekorlarla gerçekleştiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu: