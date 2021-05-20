Euro
10.2593
-0.02%
Dolar
8.4154
0.42%
Altın
509.13
0.65%
Borsa
1.452
0.14%
Bitcoin
322.729
-6.46%
EXEN Coin
41.04
-2.35%
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 20 C

    AB'de inşaat üretimi martta yükseldi

    Avrupa İstatistik Ofisi, AB ve Euro Bölgesi'nin mart ayı mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini paylaştı.
    • AA
    • 20.05.2021 - 12:37
    • Güncelleme : 20.05.2021 - 12:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    AB'de inşaat üretimi martta yükseldi

    Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre Avrupa Birliği'nde (AB) inşaat üretimi, koronavirüs tedbirlerinin devam ettiği mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2, 2020'nin aynı dönemine göre de yüzde 14,9 arttı.

    EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 11,5 İLE MACARİSTAN'DA YAŞANDI

    AB ülkeleri arasında martta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 11,5 ile Macaristan'da, yüzde 10,8 ile Almanya'da ve yüzde 9 ile Slovakya'da ölçüldü. En fazla düşüş ise yüzde 7,3 ile Fransa'da, yüzde 3,1 ile İsveç'te ve yüzde 0,9 ile İspanya'da gerçekleşti.

    AB de inşaat üretimi martta yükseldi #1

    EURO BÖLGESİ'NDE İNŞAAT ÜRETİMİ, YÜZDE 2,7 YÜKSELDİ

    Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, martta şubat ayına kıyasla yüzde 2,7 yükseldi. İnşaat üretimi, 2020'nin Mart ayına göre ise yüzde 18,3 yükseliş kaydetti.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir