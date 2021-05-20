AB'de inşaat üretimi martta yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi, AB ve Euro Bölgesi'nin mart ayı mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini paylaştı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre Avrupa Birliği'nde (AB) inşaat üretimi, koronavirüs tedbirlerinin devam ettiği mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2, 2020'nin aynı dönemine göre de yüzde 14,9 arttı.

EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 11,5 İLE MACARİSTAN'DA YAŞANDI

AB ülkeleri arasında martta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 11,5 ile Macaristan'da, yüzde 10,8 ile Almanya'da ve yüzde 9 ile Slovakya'da ölçüldü. En fazla düşüş ise yüzde 7,3 ile Fransa'da, yüzde 3,1 ile İsveç'te ve yüzde 0,9 ile İspanya'da gerçekleşti.

EURO BÖLGESİ'NDE İNŞAAT ÜRETİMİ, YÜZDE 2,7 YÜKSELDİ

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, martta şubat ayına kıyasla yüzde 2,7 yükseldi. İnşaat üretimi, 2020'nin Mart ayına göre ise yüzde 18,3 yükseliş kaydetti.