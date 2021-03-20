AB'de koronavirüste 3. dalga endişeleri ekonomiye yansıdı

Koronavirüs salgınında 3. dalga ihtimali Avrupa'da pay piyasalarını ve büyüme tahminlerini olumsuz etkiledi.

Avrupa'da artan koronavirüs vaka sayıları nedeniyle bölgesel de olsa tedbirlerin sıkılaştırılması gündeme geldi. Tüm ülkeler kendi içlerinde sorunla baş etmek için önlemler almaya çalışıyor.

FRANSA'DA 1 AYLIK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Fransa'da koronavirüsün daha hızlı yayılan İngiliz varyantının vakaların 4'te 3'ünü oluşturmasının ardından başkent Paris dahil olmak üzere ülkenin 16 bölgesinde 1 aylığına yeniden sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına gidildi.

AŞILAR KONUSUNDAKİ BELİRSİZLİKLER

Avrupa Birliği'nde "aşı sertifikası"nın yaza kadar hayata geçirilmesine ilişkin yasal düzenleme çalışmaları devam ederken, aşılar konusundaki belirsizlikler ve ülke bazlı ayrışmalar devam ediyor.

SALGINDA 3. DALGA ÜLKELERİN BÜYÜME TAHMİNLERİNİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Alman hükümetine ekonomik danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulu (SVR), ülke ekonomisine ilişkin büyüme tahminini koronavirüs salgınında üçüncü dalga ihtimalinden dolayı bu yıl için yüzde 3,7’den 3,1'e revize ederken, 2022 için de yüzde 4 olarak belirledi.

Haftalık bazda Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,82, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,36 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,78, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,80 değer kaybetti.





İNGİLTERE'DE KISITLAMALARIN KALKMASIYLA EKONOMİ NEFES ALMIŞTI

Bu hafta İngiltere Merkez Bankası (BoE) yüzde 0,1 seviyesinde politika faizini ve 875 milyar sterlin seviyesindeki varlık alım programını değiştirmedi. İngiltere’de GSYH'nin ocakta yüzde 2,9 daraldığının altı çizilen tutanaklarda, son dönemde kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin pozitif gelişmelerin etkisiyle, 2021 yılının ikinci çeyreğinde daha güçlü bir büyümenin görülebileceği aktarıldı.

Tutanaklarda, 2021 yılının bahar aylarında enflasyonun bankanın hedef seviyesi olan yüzde 2'ye doğru yavaşça yükselmesinin beklendiği ve ekonomik görünümün, özellikle salgından çıkış sırasında talep ve arzdaki istikametin halen belirsizliğini koruduğu belirtildi.

EURO BÖLGESİ'NDE TÜFE YÜZDE 0,9 ARTTI

Bu hafta açıklanan verilere göre Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentilere paralel yüzde 0,9 artarken, Almanya'da ZEW beklentiler endeksi 76,6, ZEW cari durum endeksi ise eksi 61'le beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Bu gelişmelerle düşüş eğiliminde hareket eden euro/dolar paritesi haftayı yüzde 0,4 değer kaybıyla 1,1907'den tamamladı.