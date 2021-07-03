AB'de tek kullanımlık birçok plastik ürün artık kullanılamayacak

Avrupa Birliği'nde tek kullanımlık plastik tabak, bardak gibi ürünlerin kullanımını yasaklayan kanun bugünden itiaren yürürlüğe girdi.

Avrupa Birliği'nde (AB) daha önce gündeme gelen plastik tek kullanımlık ürünlere veda edilme kararı bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

TEK KULLANIMLIK PLASTİK ÜRÜNLER İÇİN AB PAZARI KAPANDI

AB Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, plastikten yapılan ve kullanıp atılan tabak, çatal, bıçak, bardak, kulak çubuğu ve pipet gibi ürünler bugünden itibaren AB pazarına giremeyecek.

POLİSTİRENDEN YAPILMIŞ YİYECEK VE İÇECEK KUTULARINI DA KAPSIYOR

Ayrıca polistirenden yapılmış yiyecek ve içecek kutuları da bu kapsamda bulunacak. Yeni yasayla alternatifi bulunan tek kullanımlık plastik ürünlerin kullanımının azaltılması hedefleniyor.

AB, PLASTİK ÜRÜNLERİN YENİDEN KULLANILABİLİR OLMASINI AMAÇLIYOR

AB Komisyonunun açıklamasına göre dünyada denizlerdeki çöpün yüzde 80'ini plastik ürünler oluşturuyor. Plastik kalıntıları deniz canlılarının yanı sıra insanların kullandığı gıdalara da bulaşabiliyor. AB, plastik ürünlerin yeniden kullanılabilir ve dönüştürülebilir olmasını amaçlıyor.