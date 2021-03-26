AB’de turizm yarıya indi

Geçen yıl turizm, seyahat ve alınan diğer tedbirler kapsamında koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörler arasında yer aldı.

Ajans Press’in, Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, turizm istatistikleri belli oldu.

Geçen yıl Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında turistik konaklama işletmelerinde geçirilen gece sayısı 2019 yılına oranla yüzde 52 düşüşle 1 milyar 400 milyona geriledi.

AB'DE KONAKLAYAN TURİST SAYISI 2006 YILINDAN BUGÜNE EN DÜŞÜK RAKAMDA

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında turistik konaklama işletmelerinde geçirilen gece sayısına bakıldığında, ortaya çıkan rakamların 2006 yılından bugüne en düşük seviyesinde olduğu kaydedildi.

EN ÇOK GÜNEY KIBRIS, MALTA VE YUNANİSTAN ETKİLENDİ

Geçen yıl bu durumdan en çok etkilenen ülkeler yüzde 70’i aşan düşüşle Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Malta olarak belirlendi. Ölçeğin diğer ucuna bakıldığında ise en az düşüşün yüzde 35 ile Hollanda ve Danimarka’da olduğu gözlendi.