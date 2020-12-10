AB'den gelecek eşyalarla ilgili gümrük beyannamesi düzenlemesi

Avrupa Birliği'ne üye ülkelerden “A.TR Dolaşım Belgesi” eşliğinde gelen eşyaya ilişkin 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla tescil edilecek gümrük beyannamelerinde "menşe şahadetnamesi" aranmayacak.

Avrupa Birliği'nden (AB) gelen eşyalara özel olarak gümrük beyannameleri için yeni düzenleme yapıldı.

Ticaret Bakanlığı'nın "Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayınlandı. Yönetmelik, 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek.

GÜMRÜK BEYANNAMELERİNDE MENŞE ŞAHADETNAMESİ ARANMAYACAK

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e göre, Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı'nın ticaret politikası önlemlerine ilişkin 47'nci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, AB'ye üye ülkelerden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen eşyaya ilişkin olarak 1 Ocak 2021 itibarıyla tescil edilecek gümrük beyannamelerinde menşe şahadetnamesi aranmayacak.

EŞYANIN HANGİ ÜLKEYE AİT OLDUĞUNU BELİRTEN BELGE

Menşe şahadetnamesi, ihracatı yapan firmanın üyesi bulunduğu mesleki, ticaret ya da sanayi odalarınca onaylanan bir belge. Uluslararası ticarette dolaşımda olan malın menşesi yani üretildiği yer ve hangi ülkeye ait olduğu bu belge üzerinde yer alıyor.