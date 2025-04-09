AB'den genetiği değiştirilmiş mısıra onay

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, genetiği değiştirilmiş mısırın gıda ve hayvan yemi olarak kullanılmasına izin verdi.

AB Komisyonu, genetiği değiştirilmiş 3 mısır mahsulünün geleneksel muadilleri kadar güvenli bulunduğunu açıkladı.

GIDA VE HAYVAN YEMİ OLARAK KULLANILACAK

Açıklamada, Komisyonun izin kararları ile genetiği değiştirilmiş mısır türlerinin yalnızca gıda ve hayvan yemi olarak kullanılmak üzere ithal edilebileceği, bunların AB'de yetiştirilmesine ise izin verilmediği ifade edildi.

VERİLEN İZİN 10 YIL SÜREYLE GEÇERLİ

Onaylanan mısır türlerinin, insan ve hayvan sağlığı ile çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlayan kapsamlı ve sıkı bir değerlendirme prosedüründen geçtiği vurgulanan açıklamada, mısır türlerine verilen izinlerin 10 yıl süreyle geçerli olacağı kaydedildi.