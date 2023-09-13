AB'den Kıbrıslı Türklere 31,7 milyon euro mali yardım AB, Kıbrıs Türk toplumu için hazırlanan 2023 Eylem Programı'nı onayladı. Bu kapsamda AB, Kıbrıslı Türkleri desteklemeye hazırlanıyor.

AA Avrupa Birliği (AB), Kıbrıslı Türkleri 31,7 milyon euroluk yardım programıyla destekleyeceğini açıkladı. AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk toplumu için hazırlanan 2023 Eylem Programı'nın onaylandığı belirtildi. AB'nin sağladığı destek ticaretin geliştirilmesi ağırlıklı olarak uygulanacak. Kıbrıslı Türk hellim peyniri üreticilerinin ticareti desteklenecek Bu çerçevede Kıbrıslı Türk hellim peyniri üreticilerinin, AB standartlarına uyumuna katkı sağlanacağı ve Yeşil Hat boyunca ticaretin destekleneceği ifade edildi. Yerel işletmelere hibeler sunulacak Açıklamada, yerel işletmelere özel teknik yardım ve hibeler sunulacağı, mesleki eğitim ve öğretime destek verileceği, istihdamın artırılacağı ve işgücü hareketliliğinin kolaylaştırılacağı aktarıldı. Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi ile Kültürel Miras Teknik Komitesi'ne fon sağlamaya devam edilecek Açıklamada, güven inşa etmek amacıyla Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi ile Kültürel Miras Teknik Komitesi'ne fon sağlamaya devam edileceği belirtildi. Akademik burs programı desteklenecek Ayrıca Kıbrıslı Türklerin akademik burs programının da destekleneceği bildirildi. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji girişimlerine teşvik Açıklamada, yardım programının enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji girişimlerini daha fazla teşvik edeceği vurgulandı. Bugüne kadar 688 milyon euro fon verildi Destek programı kapsamında, 2006 ve 2023 arasında çeşitli projelere 688 milyon euro fon tahsis edildiği hatırlatıldı. AB tarafı programın, Kıbrıs Adası'nın yeniden birleşmesini kolaylaştırmayı amaçladığını belirtiyor. Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)

Google News

Abone Ol