AB'den Moody's'e 3.7 milyon euro para cezası

AB, finansal piyasa otoritesi, kredi değerlendirme kuruluşu Moody's'e işlemlerindeki menfaat çatışması nedeniyle 3 milyon 703 bin euro para cezası kesti.

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA), derecelendirme kuruluşu Moody's Grubu'nun Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere'deki kuruluşlarına Avrupa Birliği (AB) düzenlemelerini ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza uygulandığını açıkladı.

Açıklamada, Moody's'e para cezasının; yüzde 10'un üzerinde pay sahibi veya yönetim kurulu üyesi olduğu kuruluşlara yasalara aykırı biçimde kredi derecelendirmesi yaptığı, yüzde 5'in üzerinde pay sahibi olduğu durumlarda çıkar çatışmasını ortaya koymadığı, hissedarların çıkar çatışmalarını yönetmek için yetersiz iç politika ve prosedür uyguladığı gerekçesiyle verildiği bildirildi.

CEZA MOODY'S'İN 5 ÜLKEDEKİ KURULUŞLARINA KESİLDİ

Söz konusu ihlallerin Moody's'den kaynaklandığının tespit edildiğine işaret edilen açıklamada, Moody's'in 5 ülkedeki kuruluşlarına toplam 3 milyon 703 bin euro ceza kesildiği belirtildi.

ESMA’NIN DAHA ÖNCE VERDİĞİ PARA CEZALARI

ESMA, 2017 yılında kredi değerlendirme kuruluşu Moody's'e benzer biçimde 1 milyon 240 bin euro ceza kesmişti. Kurum, kredi değerlendirme kuruluşu Fitch'e de düzenlemelere uymadığı gerekçesiyle 2016'da 1 milyon 370 bin euro, 2019'da da 5 milyon 130 bin euro para cezası vermişti.