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    AB'den Ukrayna'ya 1,2 milyar euroluk kredi

    AB, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlikte Ukrayna'yı maddi olarak destekleme kararını yürürlüğe sokuyor.
    • AA
    • 21.02.2022 - 13:45
    • Güncelleme : 21.02.2022 - 13:53
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    AB'den Ukrayna'ya 1,2 milyar euroluk kredi

    Son dönemde Rusya ile yaşanan gerilimler, Ukrayna'nın ekonomik ve finansal istikrarını olumsuz etkiledi ve ülkeden önemli miktarda sermaye çıkışına neden oldu.

    Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya ile gerginlik yaşayan Ukrayna'ya ekonomisini toparlayabilmesi için 1,2 milyar euroluk kredi verilmesini onayladı.

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    KREDİ İKİ TAKSİTTE VERİLECEK

    Buna göre, Ukrayna'nın dış finansman ihtiyaçlarının karşılamasına yardımcı olmak için toplam 1,2 milyar euroluk kredi desteği iki taksit olarak sağlanacak. Söz konusu paket, geçen hafta Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda da onaylanmıştı.


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