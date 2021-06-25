ABD’nin büyük bankaları Fed'in testinden geçti

ABD Merkez Bankası finansal sistemin sağlamlığını ölçme amacıyla düzenlediği stres testinin 2021 yılı sonuçlarını açıkladı.

ABD Merkez Bankası (Fed), "stres testi"ne tabi tuttuğu en büyük 23 Amerikan bankasının ağır bir ekonomik durgunluk halinde hane halkı ve şirketlere kredi vermeye devam edebilecek sermaye kriterlerine sahip olduğunu açıkladı.

"23 BANKANIN SERMAYESİ GEREKLİ ASGARİ SERMAYE SEVİYELERİNİN ÜZERİNDE"

Kapsamlı Sermaye Analizleri ve Değerlendirmesi (CCAR) çerçevesinde stres testine tabi tutulan 23 bankanın sermayesi "ağır durgunluk şartlarında" gerekli asgari sermaye seviyelerinin “çok üzerinde” kaldı.

“EN KÖTÜ SENARYODA 23 BANKANIN TOPLAM KAYBI 470 MİLYAR DOLARA ÇIKABİLİR”

Fed'in belirlediği kuramsal ağır durgunluk şartları, işsizlik oranının yüzde 10,8'e ulaştığı, piyasaların büyük dalgalanma yaşadığı ve borsanın yüzde 55 değer kaybettiği bir senaryoyu öngörüyor. Böyle bir durgunluk halinde ülkedeki en büyük 23 bankanın toplam kaybının 470 milyar dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor.

"BANKACILIK SİSTEMİ EKONOMİK TOPARLANMAYI DESTEKLEMEK İÇİN GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE KONUMLANDI"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fed Başkan Yardımcısı Randal Quarles, geçen yıl bankanın, birkaç farklı kuramsal ağır ekonomik durgunluk şartlarında üç stres testi gerçekleştirdiğini belirterek, “Bu testlerin hepsi bankacılık sisteminin devam eden ekonomik toparlanmayı desteklemek için güçlü bir şekilde konumlandığını doğruladı.” değerlendirmesinde bulundu.