ABD'nin cari açığı 2020'de 12 yılın en yüksek seviyesine çıktı

ABD'nin cari açığı, geçen yıl yüzde 34,8 artarak 647 milyar 200 milyon dolara yükseldi.

ABD Ticaret Bakanlığı, 2020 yılı Ekim-Aralık dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini açıkladı.

ABD'de cari işlemler açığı, koronavirüs salgınının etkisiyle geçen yıl yüzde 34,8 artışla 647 milyar 200 milyon dolara çıkarak 2008'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, ülkenin cari işlemler açığı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 4,2 artarak 188 milyar 500 milyon dolar oldu.

CARİ AÇIK PİYASA BEKLENTİLERİNİN ALTINDA SEYRETTİ

Söz konusu dönemde piyasa beklentilerinin biraz altında seyreden ve 2007'nin ikinci çeyreğinden bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşan cari açık verisinin, 189 milyar 900 milyon dolar olması öngörülüyordu.

ABD'de 2020'nin üçüncü çeyreğine ait cari açık verisi de 178 milyar 500 milyon dolardan 180 milyar 900 milyon dolara revize edildi.

CARİ AÇIĞININ GSYH'YE ORANI

Ülkenin cari açığının GSYH'ye oranı ise bu dönemde yüzde 3,5 olarak hesaplandı. Bu oran, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,4 olarak kaydedilmişti.

Cari açığın GSYH'ye oranı, geçen yıl yüzde 3,1 oldu. Bu oran 2019'da yüzde 2,2 olarak kayıtlara geçmişti.