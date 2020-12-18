ABD'nin cari açığı üçüncü çeyrekte yüzde 10,6 arttı

ABD'de cari işlemler açığı, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 10,6 artarak 178 milyar 500 milyon dolara yükseldi.

ABD Ticaret Bakanlığı, 2020 yılı temmuz-eylül dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin cari işlemler açığı, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 10,6 artarak 178 milyar 500 milyon dolar oldu.

Söz konusu dönemde piyasa beklentilerinin altında bir seyir izleyen cari açık verisinin, 189 milyar dolar olması tahmin ediliyordu.

İKİNCİ ÇEYREĞİNE AİT CARİ AÇIK VERİSİ REVİZE EDİLDİ

ABD'de yılın ikinci çeyreğine ait cari açık verisi de 170 milyar 500 milyon dolardan 161 milyar 400 milyon dolara revize edildi.

Ülkenin cari açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı ise bu dönemde yüzde 3,4 olarak hesaplandı. Bu oran yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,3 olarak kaydedilmişti.