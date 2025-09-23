ABD'nin cari açığı yüzde 42,9 azalarak 251,3 milyar dolara indi

ABD Ticaret Bakanlığı, yılın ikinci çeyreğini kapsayan nisan-haziran dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD'nin cari işlemler açığı, 2025'in ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 42,9 azalışla 251,3 milyar dolara indi.

CARİ AÇIĞA DAİR PİYASA BEKLENTİSİ

Bu dönemde 2023'ün son çeyreğinden bu yana en düşük seviyeye gerileyen cari açığa ilişkin piyasa beklentisi, açığın 259 milyar dolar olduğu yönündeydi.

İLK ÇEYREK VERİSİ REVİZE EDİLEREK DÜŞÜRÜLDÜ

ABD'de yılın ilk çeyreği için açıklanan cari açık verisi ise 450,2 milyar dolardan 439,8 milyar dolara revize edildi.

Ülkenin cari açığının GSYH'ye oranı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,3 olarak hesaplandı. Söz konusu oran, yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,9 seviyesindeydi.

Cari işlemler açığındaki gerilemede, ABD'nin dış ticaretindeki açığın azalması etkili oldu.