Ticaret Bakanlığı ekipleri asgari ücret fırsatçılarına göz açtırmıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısının ardından 2026 yılı için belirlenen asgari ücreti açıkladı.

Açıklamaya göre yeni asgari ücret yüzde 27,53 artışla birlikte 28 bin 75 TL oldu.

Kararın ardından Ticaret Bakanlığı ekipleri, fırsatçılara göz açtırmamak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bu kapsamda Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ankara'daki bir AVM'de yer alan markette denetim yaptı.

ETİKET İLE KASA FİYATI FARKI İNCELENDİ

Bu denetimlerde temel gıda ve ihtiyaç maddelerinin etiketleri incelendi.

Ekiplerce, etiket-kasa fiyatı uyuşmazlığına yönelik de denetim yapıldı.

81 İLDE HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Ankara Ticaret İl Müdürü Elif Tan, burada yaptığı değerlendirmede, 81 ilde fahiş fiyat denetimlerini yoğun şekilde sürdürdüklerini belirtti.

Bu denetimlerde ürünün geçmişe yönelik 3 aylık faturalarını istediklerini bildiren Tan, denetimlerin ardından idari yaptırımların Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca uygulandığını söyledi.

"YAKLAŞAN YENİ YIL DOLAYISIYLA KURU YEMİŞ VE ATIŞTIRMALIK REYONLARINA ODAKLANDIK"

Tan, söz konusu denetimlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin incelendiğini ifade ederek, "Asgari ücretin açıklanmasından sonra bu artışı gerekçe göstererek haksız ve ölçüsüz fiyat artışlarına mani olmak için bu denetimi gerçekleştiriyoruz.

Ayrıca, yaklaşan yeni yıl dolayısıyla kuru yemiş ve atıştırmalık reyonlarında da yoğun denetimlerimiz devam ediyor." dedi.

Ankara'da 6 ilçede eş zamanlı denetim yaptıklarını aktaran Tan, Bakanlık talimatları doğrultusunda asgari ücrete yapılan artışın fahiş fiyatlara mahal vermemesine yönelik denetimleri kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.