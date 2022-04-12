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- ABD'nin enflasyon verisi sonrası piyasalar hareketlendi
ABD'nin enflasyon verisi sonrası piyasalar hareketlendi
ABD'nin enflasyon verisi aylık yüzde 1,2 yıllık ise yüzde 8,5 olarak açıklandıktan sonra piyasanın tepkisi merak ediliyor.
- Haber Merkezi
- 12.04.2022 - 16:00
- Güncelleme : 12.04.2022 - 16:09
ABD'de enflasyonda 41 yılın rekoru kırıldı. Buna göre ABD'de enflasyon aylık yüzde 1,2 yıllık ise yüzde 8,5 değerini alarak 1982 yılından beri en yüksek seviyesini gördü.
Altının onsu alttı
ABD enflasyon verisi açıklanır açıklanmaz altının onsu 10 dolar artarak 1.968 dolara yükseldi.
Enflasyonun yüksek gelmesi sürpriz olmadı. Buna rağmen iç piyasaya yansıması dövizde ve altında yükseliş olarak gerçekleşti.
ABD enflasyon verisi sonrasında piyasaların refleksi:
Dolar 14,68 lira
Euro 15,996 lira
Sterlin 19,151 lira
Gram altın 928 lira
Çeyrek altın 1.534 lira
Cumhuriyet altını 6.550 lira
Tam altın 6.138 lira
Yarım altın 3.170 lira