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    ABD'nin enflasyon verisi sonrası piyasalar hareketlendi

    ABD'nin enflasyon verisi aylık yüzde 1,2 yıllık ise yüzde 8,5 olarak açıklandıktan sonra piyasanın tepkisi merak ediliyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 16:00
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 16:09
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    ABD'nin enflasyon verisi sonrası piyasalar hareketlendi

    ABD'de enflasyonda 41 yılın rekoru kırıldı. Buna göre ABD'de enflasyon aylık yüzde 1,2 yıllık ise yüzde 8,5 değerini alarak 1982 yılından beri en yüksek seviyesini gördü.

    Altının onsu alttı

    ABD enflasyon verisi açıklanır açıklanmaz altının onsu 10 dolar artarak 1.968 dolara yükseldi.

    Enflasyonun yüksek gelmesi sürpriz olmadı. Buna rağmen iç piyasaya yansıması dövizde ve altında yükseliş olarak gerçekleşti.

    ABD enflasyon verisi sonrasında piyasaların refleksi:

    Dolar 14,68 lira

    Euro 15,996 lira

    Sterlin 19,151 lira

    ABD nin enflasyon verisi sonrası piyasalar hareketlendi #1

    Gram altın 928 lira

    Çeyrek altın 1.534 lira

    Cumhuriyet altını 6.550 lira

    Tam altın 6.138 lira

    Yarım altın 3.170 lira


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