ABD'nin eylül ayı enflasyonu belli oldu

- ABD'de eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi yıllık bazda yüzde 3 arttı.
- Ekonomik verilerin ertelenmesi nedeniyle enflasyon verileri dışında kamu kurumu verileri açıklanmadı.
- Ekim ayı PMI ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verileri bugün açıklanacak.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
ABD'de hükümetin kapalı olmasından dolayı ekonomi verilerinin açıklanması ertelenmişti.
ABD'de merakla beklenen eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bugün açıklandı.
ABD'DE BUGÜNÜN VERİ GÜNDEMİ
Bugün ABD'de saat 16.45'te, ekim ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI ve saat 17.00' de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi açıklanacak.
Ancak gündeme göre enflasyon hariç kamu kurumu verileri açıklanmayacak.
ALTIN FİYATLARINA ETKİSİ
TÜFE'nin düşmesi halinde altın fiyatlarının da düşmesi beklentiler dahilinde.
AYRINTILAR GELİYOR