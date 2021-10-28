ABD'nin ham petrol stokları 4.3 milyon varil arttı

EIA verilerine göre küresel piyasaların takip ettiği verilerden birisi olan ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta, önceki haftaya göre 4 milyon 300 bin varil artış gösterdi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4 milyon 300 bin varil yani yüzde 1 artarak yaklaşık 430 milyon 800 bin varil olduğunu açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 650 bin varil oranında açıklananın çok daha altında artacağı yönündeydi.

TİCARİ HAM PETROL STOKLARI DÜŞTÜ

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1 milyon 100 bin varil yani yüzde 0,2 azalarak 614 milyon 200 bin varile düştüğü belirtildi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 2 milyon varil yani yüzde 0,9 azalışla 215 milyon 700 bin varile geriledi.

PETROL ÜRETİMİ ARTIŞ GÖSTERDİ

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 430 bin varil artarak 6 milyon 254 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 273 bin varil azalarak 2 milyon 787 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 16-22 Ekim haftasında 11 bin varil artarak yaklaşık 11 milyon 742 bin varil seviyesinde gerçekleşti.