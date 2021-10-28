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    ABD'nin ham petrol stokları 4.3 milyon varil arttı

    EIA verilerine göre küresel piyasaların takip ettiği verilerden birisi olan ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta, önceki haftaya göre 4 milyon 300 bin varil artış gösterdi.
    • AA
    • 28.10.2021 - 09:48
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    ABD'nin ham petrol stokları 4.3 milyon varil arttı

    ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4 milyon 300 bin varil yani yüzde 1 artarak yaklaşık 430 milyon 800 bin varil olduğunu açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 650 bin varil oranında açıklananın çok daha altında artacağı yönündeydi.

    TİCARİ HAM PETROL STOKLARI DÜŞTÜ

    Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1 milyon 100 bin varil yani yüzde 0,2 azalarak 614 milyon 200 bin varile düştüğü belirtildi.

    Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 2 milyon varil yani yüzde 0,9 azalışla 215 milyon 700 bin varile geriledi.

    ABD nin ham petrol stokları 4.3 milyon varil arttı #1

    PETROL ÜRETİMİ ARTIŞ GÖSTERDİ

    ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 430 bin varil artarak 6 milyon 254 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 273 bin varil azalarak 2 milyon 787 bin varil oldu.

    Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 16-22 Ekim haftasında 11 bin varil artarak yaklaşık 11 milyon 742 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

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