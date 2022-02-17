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    ABD'nin ham petrol stokları artışta

    Ekonominin belirleyici dinamiklerinden olan petrol stokları ABD'de 1 milyon varil arttı.
    • AA
    • 17.02.2022 - 09:09
    • Güncelleme : 17.02.2022 - 09:39
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    ABD'nin ham petrol stokları artışta

    ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yüzde 0,3'e varan oranda 1 milyon 100 bin varil artarak artarak yaklaşık 411 milyon 500 bin varile yükseldiğini açıkladı.

    Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise yüzde 0,5 azalışla 2 milyon 700 bin varil azalışla 584 milyon 800 bin varile geriledi.

    ABD'DE BENZİN STOKLARI DÜŞTÜ

    Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları, 1 milyon 300 bin varil (yüzde 0,5) azalışla 247 milyon 100 bin varil oldu.

    petrol

    PETROL ÜRETİMİ AZALDI

    ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta, bir önceki haftaya göre günlük ortalama 599 bin varil azalarak 5 milyon 790 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 829 bin varil azalarak 2 milyon 271 bin varil oldu. Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 5-11 Şubat haftasında 6 bin varil artarak yaklaşık 12 milyon 61 bin varil seviyesinde gerçekleşti.


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