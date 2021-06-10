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    ABD'nin ham petrol stokları beklenenden fazla azaldı

    ABD'nin ticari ham petrol stoklarının, geçen hafta bir önceki haftaya göre 5 milyon 200 bin varil gerilediği duyuruldu.
    • AA
    • 10.06.2021 - 08:50
    • Güncelleme : 10.06.2021 - 09:09
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    ABD'nin ham petrol stokları beklenenden fazla azaldı

    Küresel piyasalarda takip edilen verilerden biri olan ABD ham petrolü ile ilgili ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 5 milyon 200 bin varil (yüzde 1,1) azalarak yaklaşık 474 milyon varile gerilediğini açıkladı.

    HAM PETROL STOKLARI BEKLENTİNİN ÜZERİNDE AZALDI

    Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 100 bin varil azalacağı yönündeydi.

    Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1 milyon 300 bin varil azalarak 626 milyon 500 bin varil oldu.

    ABD nin ham petrol stokları beklenenden fazla azaldı #1

    ABD'NİN BENZİN STOKLARI 7 MİLYON VARİL ARTTI

    Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 7 milyon varil (yüzde 3) artışla 241 milyon varil olarak kayıtlara geçti.

    HAM PETROL İTHALATI ARTIŞ GÖSTERDİ

    ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 1 milyon 7 bin varil artarak yaklaşık 6 milyon 638 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 387 bin varil artarak 2 milyon 931 bin varil oldu.

    ABD nin ham petrol stokları beklenenden fazla azaldı #2

    PETROL ÜRETİMİ YÜKSELDİ

    Ülkenin günlük ham petrol üretimi, 29 Mayıs-4 Haziran’da 203 bin varil artarak yaklaşık 11 milyon 443 bin varil olarak gerçekleşti.

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