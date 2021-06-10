- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- ABD'nin ham petrol stokları beklenenden fazla azaldı
ABD'nin ham petrol stokları beklenenden fazla azaldı
- AA
- 10.06.2021 - 08:50
- Güncelleme : 10.06.2021 - 09:09
Küresel piyasalarda takip edilen verilerden biri olan ABD ham petrolü ile ilgili ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 5 milyon 200 bin varil (yüzde 1,1) azalarak yaklaşık 474 milyon varile gerilediğini açıkladı.
HAM PETROL STOKLARI BEKLENTİNİN ÜZERİNDE AZALDI
Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 100 bin varil azalacağı yönündeydi.
Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1 milyon 300 bin varil azalarak 626 milyon 500 bin varil oldu.
ABD'NİN BENZİN STOKLARI 7 MİLYON VARİL ARTTI
Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 7 milyon varil (yüzde 3) artışla 241 milyon varil olarak kayıtlara geçti.
HAM PETROL İTHALATI ARTIŞ GÖSTERDİ
ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 1 milyon 7 bin varil artarak yaklaşık 6 milyon 638 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 387 bin varil artarak 2 milyon 931 bin varil oldu.
PETROL ÜRETİMİ YÜKSELDİ
Ülkenin günlük ham petrol üretimi, 29 Mayıs-4 Haziran’da 203 bin varil artarak yaklaşık 11 milyon 443 bin varil olarak gerçekleşti.