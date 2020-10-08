ABD'nin ham petrol stokları ve üretimi arttı

EIA, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta, bir önceki haftaya göre 500 bin varil artış gösterdiğini kaydetti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 500 bin (yüzde 0,1) artışla 492 milyon 900 bin varile yükseldiğini paylaştı.

Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 400 bin varil artacağı yönündeydi. Sonuç piyasanın beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

BENZİN STOKLARI GERİLEDİ

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 642 milyon varil seviyesine düştü. Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 1 milyon 400 bin varil (yüzde 0,6) azalışla 226 milyon 700 bin varile geriledi.

PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 610 bin varil artarak yaklaşık 5 milyon 730 bin varil olurken, petrol ihracatı günlük ortalama 853 bin varil azalarak 2 milyon 660 bin varil seviyesine geriledi.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 26 Eylül-2 Ekim haftasında 316 bin varil artarak, yaklaşık 11 milyon 459 bin varile ulaştı.

EIA'nın "Ekim 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11 milyon 200 bin varil olması bekleniyor.