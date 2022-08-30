ABD'nin petrol rezervi 38 yıldır bu seviyeye inmemişti

ABD'nin stratejik petrol rezervindeki ham petrol oranı 450 milyon varille Aralık 1984'ten bu yana göndüğün en düşük seviyeye indi.

ABD'nin stratejik petrol rezervi seviyesi petrol fiyatlarına yansıyan ve bu nedenle üretimde de fiyatlamalarda etkin olarak enflasyonun kaynağını oluşturan bir kıstas.

Rezervler haftalık 3,1 milyon varil azaldı

ABD Enerji Bakanlığı'nın verilerine göre, ABD'nin stratejik petrol rezervindeki ham petrol oranı 26 Ağustos itibarıyla haftalık 3,1 milyon varil azaldı.

Aralık 1984'ten bu yana en düşük seviye

Ülkenin stratejik petrol rezervindeki ham petrol oranı 450 milyon varille Aralık 1984'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

ABD'nin petrol politikası

AA'nın haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden, martta ülkenin stratejik petrol rezervinden 6 ay içinde günde 1 milyon varil, toplamda ise 180 milyon varilin üzerinde petrolün piyasaya sürülmesine izin vermişti. Beyaz Saray, temmuz sonunda da ülke genelinde benzin fiyatlarını düşürmeye yardımcı olmak için stratejik petrol rezervinden ilave 20 milyon varil petrol satacağını duyurmuştu.

ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm da açıklamada bulunarak, rafinerilere yakıt ihracatını artırmama çağrısında bulunmuştu.