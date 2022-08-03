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    Abdülhamid Han sondaj gemisi hidrokarbon arama görevine hazır

    Türkiye enerjide kendi kendine yeten ülke iddiası ile doğalgaz, petrol ve hidrokarbon arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu faaliyetlerin tamamlayıcılarından biri olan sondaj gemisi faaliyete hazır.
    • 03.08.2022 - 13:23
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 13:31
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    Abdülhamid Han sondaj gemisi hidrokarbon arama görevine hazır

    Sondaj gemileri, Türkiye'nin enerji araştırmalarında ve enerjide kendi kendine yeten bir ülke haline gelme hedefinde önemli bir yer taşıyor.

    Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'da, "Mavi Vatan"daki görevi için hazırlıklar tamamlandı.

    Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan yola çıktıktan sonra 19 Mayıs'ta Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaşan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından adı "Abdülhamid Han" olarak açıklanan, Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak sondaj gemisinde çeşitli çalışmalar yapıldı.

    Sondaj gemisi 2,5 ay Taşucu Limanı'nda kaldı

    Yaklaşık 2,5 ay Mersin'in Taşucu Limanı'nda kalan Abdülhamid Han sondaj gemisinde bu süreç içerisinde bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmaları gerçekleştirildi.

    Abdülhamid Han sondaj gemisi hidrokarbon arama görevine hazır #1

    Abdülhamid Han Türk bayrağı rengine boyandı ve gövdesine bayrak motifi işlendi

    Ekipmanların yerleştirilmesi, teknik işlemler ve sertifikalandırma çalışmalarının ardından göreve hazır hale getirilen sondaj gemisi, kırmızı-beyaza boyandı. Abdülhamid Han'ın bir yüzeyine de Türk bayrağı işlendi.

    Abdülhamid Han sondaj gemisi hidrokarbon arama görevine hazır #2

    Filonun en güçlü gemisi

    Hem teknik donanımı hem de fiziki özellikleriyle "Mavi Vatan"daki filonun "en güçlüsü" olarak görev yapacak Abdülhamid Han; Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından hidrokarbon arayan filonun 4. üyesi olacak.

    Abdülhamid Han sondaj gemisi hidrokarbon arama görevine hazır #3

    238 metre uzunluğunda

    Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan gemi, hidrokarbon arama çalışmalarına güç katacak.

    Abdülhamid Han sondaj gemisi hidrokarbon arama görevine hazır #4

    12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilecek

    Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle mavi sularda etkin araştırma yürütülmesinde önemli rol oynayacak.

    Abdülhamid Han sondaj gemisi hidrokarbon arama görevine hazır #5

    9 Ağustos'ta görevde

    İhtişamıyla dikkati çeken Abdülhamid Han, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 9 Ağustos'ta düzenlenmesi planlanan törenle görevine başlayacak.

    Abdülhamid Han sondaj gemisi hidrokarbon arama görevine hazır #6

    Abdülhamid Han sondaj gemisi hidrokarbon arama görevine hazır #7

    Abdülhamid Han sondaj gemisi hidrokarbon arama görevine hazır #8


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