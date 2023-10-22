Abdulkadir Uraloğlu, AB'ye Kalkınma Koridoru’nu anlatacak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Kalkınma Yolu Projesi’ni, Birleşik Arap Emirlikleri ve Iraklı bakanların ardından bu kez de katılacağı Küresel Geçit Forumu’nda AB'ye anlatma fırsatı bulacak.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yurt dışı temaslarına devam ediyor.

Bakan Uraloğlu, Avrupa Birliği (AB) komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen'in başkanlığında ve devlet bakanları düzeyinde gerçekleşecek "Küresel Geçit Forumu"na ve ardından forum kapsamında düzenlenen "Ulaştırma Koridorları Paneli"ne katılacak.

Forum, 24-25 Ekim’de Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilecek.

Kalkınma Yolu Projesi'ni anlatacak

Daha önce Türkiye'yi Basra Körfezi'ndeki Faw Limanı'na bağlayacak ve Avrupa'dan Körfez ülkelerine kadar geniş bir bölgeyi etkileyecek Kalkınma Yolu Projesi’nin bir an önce hayata geçirilmesi için Birleşik Arap Emirlikleri ve Iraklı Bakanlar ile bir araya gelen Uraloğlu, beraberindeki heyetle birlikte panellerin gerçekleştirileceği tarihlerde Belçika’nın başkenti Brüksel’de çeşitli temaslarda bulunacak.

AB Ulaştırma Komiseri ve AB Genişleme Komiseri ile görüşecek

İlk olarak AB Ulaştırma Komiseri Adina Valean ile bir araya gelecek olan Uraloğlu, ardından AB Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Küresel Geçit Forumu

Uraloğlu, gerçekleştirdiği ikili görüşmelerin ardından katılımcı ülkeler arasında; demiryolu, karayolu, havayolu, liman ve lojistik hizmetlerin iyileştirilerek sürdürülebilir kalkınmanın güçlendirilmesi ve tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi amacıyla düzenlenecek Küresel Geçit Forumu’na katılacak.

Forumda düzenlenecek paneller

AB firmalarının üst düzey temsilcilerinin de katılacağı forumda; Zirvede Yeşil Enerji, Eğitim ve Araştırma, Kritik Ham Maddeler, Ulaşım Koridorları, Sağlık Ürünleri Üretimi ve Dijital Altyapı konularında paneller gerçekleştirilecek.

Ulaştırma Koridorları Paneli

Uraloğlu, daha sonra sırasıyla; THY-Sürdürülebilir Havacılık Yakıtları Etkinliği ve Ulaştırma Koridorları Paneli’ne de katılacak.