Abdulkadir Uraloğlu: İstanbul’daki Havalimanları 39 milyonu taşıdı

Haber Merkezi

Türkiye, hava yollarında başarılı sonuçlara imza atmaya devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün 2025 yılı nisan ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük verilerini değerlendirdi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılının ilk 4 ayında toplam hizmet verilen yolcu sayısının 64 milyon 250 bin 267’ye ulaştığını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, 2002’de iç ve dış hatlarda seyahat yaklaşık 34.5 milyon yolcunun seyahat ettiğini anımsatarak, “İstanbul’daki havalimanlarımız yılın ilk 4 ayında 39 milyondan fazla yolcu ağırladı. Söz konusu dönemde 2002 yılına göre tüm Türkiye’deki havalimanlarından yüzde 13 daha fazla yolcuya hizmet verdi.” dedi.

YOLCU VE ÇEVRE DOSTU HAVALİMANLARI

Yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 73 bin 657, dış hatlarda ise 71 bin 151 olduğunu kaydeden Uraloğlu, “Böylece toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 193 bin 894’e ulaştı. Nisan ayında hizmet verilen uçak trafiği 2024 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında üst geçişler dâhil toplam uçak trafiğinde yüzde 8,4 artış meydana geldi.” ifadelerini kullandı.

"BİR AYDA 19 MİLYON 74 BİN 321 YOLCU SEYAHAT ETTİ"

Bakan Uraloğlu, nisan ayında iç hat yolcu trafiğinin 8 milyon 102 bin 796, dış hat yolcu trafiğinin ise 10 milyon 954 bin 959 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Direkt transit yolcular ile birlikte toplam 19 milyon 74 bin 321 yolcunun seyahat ettiğini kaydeden Uraloğlu, “Geçen yılın aynı ayına göre direkt transit dâhil toplam yolcu trafiğinde yüzde 5,6 artış gerçekleşti. Söz konusu ayda iç hatlarda iç hatlarda 71 bin 97 ton, dış hatlarda 321 bin 508 ton olmak üzere taşınan yük miktarı toplamda 392 bin 606 tona ulaştı.” diye konuştu.

"4 AYDA HAVA YOLU İLE SEYAHAT EDEN YOLCU SAYISI 64 MİLYONU GEÇTİ"

Uraloğlu, ocak-nisan dönemde ise; havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin, iç hatlarda 278 bin 513, dış hatlarda ise 236 bin 31 olduğunu, böylece üst geçişler ile birlikte toplam 693 bin 916 uçak trafiğine ulaştığını kaydetti. Söz konusu dönemde üst geçişler dâhil hizmet verilen toplam uçak trafiğinin geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında yüzde 6 arttığını söyleyen Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 28 milyon 783 bin 776, dış hat yolcu trafiğinin 35 milyon 413 bin 937 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 64 milyon 250 bin 267 yolcuya hizmet verildi. 2025 yılı nisan sonunda hizmet verilen yolcu trafiği 2024 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında; direkt transit dâhil toplam yolcu trafiğinde yüzde 3,4 artış oldu.

YÜK TRAFİĞİ

Söz konusu dönemde havalimanları yük trafiği; iç hatlarda 256 bin 876 ton, dış hatlarda 1 milyon 174 bin 642 olmak üzere toplamda 1 milyon 431 bin 519 tona ulaştı.

"İSTANBUL HAVALİMANI 24 MİLYON 935 BİN 891 YOLCUYA HİZMET VERDİ"

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin mega projelerinden İstanbul Havalimanı’nda ise nisan ayında, uçak trafiğinin iç hatlarda 10 bin 85, dış hatlarda 34 bin 699 olmak üzere toplamda 44 bin 784’e ulaştığını ifade etti. Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nda iç hatlarda 1 milyon 463 bin 4, dış hatlarda 5 milyon 511 bin 424 olmak üzere toplamda 6 milyon 974 bin 428 yolcuya hizmet verildiğini de kaydetti.

Ocak-Nisan döneminde ise söz konusu havalimanında iç hatlarda 35 bin 661, dış hatlarda 130 bin 761 olmak üzere toplamda 166 bin 422 uçak trafiği gerçekleştiğini anlatan Uraloğlu, “İç hatlarda 4 milyon 886 bin 387, dış hatlarda 20 milyon 49 bin 504 olmak üzere toplamda 24 milyon 935 bin 891 yolcu trafiği gerçekleşti.” dedi.

SABİHA GÖKÇEN’DE 82 BİN 514 UÇAK TRAFİĞİ GERÇEKLEŞTİ

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yolcu trafiği hakkında da bilgi veren Uraloğlu “Nisanda yolcu trafiği iç hatlarda 1 milyon 662 bin 102, dış hatlarda 2 milyon 140 bin 926 olmak üzere toplamda 3 milyon 803 bin 28 olarak gerçekleşti. Uçak trafiği ise iç hatlarda 9 bin 51, dış hatlarda 12 bin 541 olmak üzere toplamda 21 bin 592 oldu.” dedi.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda dört aylık sürede iç hatlarda 34 bin 186, dış hatlarda 48 bin 328 olmak üzere toplamda 82 bin 514 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade eden Uraloğlu, iç hatlarda 5 milyon 982 bin 752, dış hatlarda 8 milyon 125 bin 118 olmak üzere toplamda 14 milyon 107 bin 870 yolcu trafiğine hizmet verildiğini açıkladı.

İSTANBUL’DAKİ HAVALİMANLARI 39 MİLYONDAN FAZLA YOLCU TAŞIDI

Bakan Uraloğlu, 2002’de iç ve dış hatlarda seyahat yaklaşık 34.5 milyon yolcunun seyahat ettiğini anımsatarak “İstanbul’daki havalimanlarımız yılın ilk 4 ayında 39 milyondan fazla yolcu ağırladı. Söz konusu dönemde 2002 yılına göre tüm Türkiye’deki havalimanlarından yüzde 13 daha fazla yolcuya hizmet verdi.” açıklamasında bulundu.

Uraloğlu ayrıca, İstanbul Atatürk Havalimanı uçak trafiğinin söz konusu ayda 2 bin 153, dört aylık dönemde ise 8 bin 339 olarak gerçekleştiğini de bildirdi.

"TURİZM MERKEZLERİ 4 AYDA 10 MİLYON 266 BİN 281 YOLCU AĞIRLADI"

Bakan Uraloğlu, turizm merkezlerindeki havalimanlarında hizmet sunulan yolcu sayısının 4 ayda iç hatlarda 5 milyon 74 bin 319, dış hatlarda ise 5 milyon 191 bin 962 olmak üzere toplamda 10 milyon 266 bin 281’e ulaştığını kaydetti. İç hatlarda 42 bin 923, dış hatlarda ise 36 bin 571 olmak üzere toplamda 79 bin 494 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade eden Bakan Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti: