Abdulkadir Uraloğlu: Karadeniz ve Doğu Anadolu'ya kent içi raylı sistem geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlık olarak ülke genelinde devreye aldıkları ve devam eden kent içi raylı sistem hatlarına ilişkin bilgi verdi.

Ulaştırma alanında yaptıkları yatırımların sağladığı kazanımlara dikkati çeken Uraloğlu, "Yatırımlarımızın üretim ve istihdam artışı, ulaşım talebinin karşılanması, üretim maliyetinin düşürülmesi, kalkınma, seyahat konforu ve çevresel kazanım gibi etkileri oluyor." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, 12 ilde işletilen 1.036 kilometre kent içi raylı sistem bulunduğunu bildirerek, bunun 434 kilometresinin bakanlık tarafından, 602 kilometresinin de belediyelerce yapıldığını söyledi.

"YAPIMI PLANLANAN 853 KİLOMETRE KENT İÇİ RAYLI SİSTEM VAR"

Bakanlık uhdesinde işletme altında, yapımı devam eden ve planlanan kent içi raylı sistemlerin 853 kilometre olduğunu belirten Uraloğlu, "İstanbul'da 161,8 kilometresini bitirdik, 22 kilometresinde çalışmalar sürüyor, 84,9 kilometresini planlıyoruz. Kocaeli'de 3,1 kilometresini tamamladık, 43,9'unda çalışmalar devam ediyor. Bursa'da 1,2 kilometre kent içi raylı sistemini tamamladık, 5'inde ise çalışmalar sürüyor. Ayrıca Bursa'ya 5,5 kilometre daha kent içi raylı sistem yapmak istiyoruz, bunun için planlamalarımızı yaptık. Sakarya'da da 15,2 kilometrelik kent içi raylı sistem hayata geçirmek için çalışıyoruz." diye konuştu.

"İZMİR'DE YATIRIMLAR SÜRÜYOR"

Uraloğlu, Ege'nin incisi İzmir'de de yatırımların sürdüğünü, bu ilde 136 kilometrelik kent içi raylı sistem hayata geçirdiklerini, buna ek olarak 4,5 kilometre daha kent içi raylı sistem yapmayı planladıklarını anlattı.

Afyonkarahisar'da da 8,5 kilometrelik kent içi raylı sistem yapmak için çalışmaların devam ettiğini aktaran Uraloğlu, "Konya'da 32,7 kilometrelik kent içi raylı sistemi tamamladık ve 48,5 kilometrelik kısmı için çalışmalar sürüyor. Bakanlık olarak Antalya'yı da 19,1 kilometrelik kent içi raylı sisteme kavuşturduk. Başkent Ankara'mızın da kent içi raylı sistem uzunluğunu daha da geliştirmek için çalışıyoruz. Bu ilimizi 80,5 kilometrelik kent içi raylı sisteme kavuşturduk, buna ek olarak 10 kilometrelik kent içi raylı sistem kısmında çalışmalar devam ediyor. 65,8 kilometre uzunluğunda raylı sistem yapmayı da planlarımız arasına aldık." değerlendirmesinde bulundu.

"122 KİLOMETRE KENT İÇİ RAYLI SİSTEMDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Uraloğlu, Kayseri'de 6,8 kilometre, Gaziantep'te de 25,5 kilometre raylı sistemi tamamladıklarını ifade etti. Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde de kent içi raylı sistemleri hayata geçirmek için çalışmalar yaptıklarını bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti: