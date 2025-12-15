Abdulkadir Uraloğlu, Özbek mevkidaşıyla iş birliklerini görüştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Özbekistan Ulaştırma Bakanı İlham Mahkamov ile görüşmesinde kara yolu, demir yolu ve havacılık alanlarında iş birliğini güçlendirecek başlıkları ele aldıklarını bildirdi.

Abdulkadir Uraloğlu, yapılan görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"İŞ BİRLİĞİMİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEK BAŞLIKLARI ELE ALDIK"

Mahkamov ve beraberindeki heyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda ağırladıklarını belirten Uraloğlu, şu bilgileri sözleri kaydetti: