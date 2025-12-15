Abdulkadir Uraloğlu, Özbek mevkidaşıyla iş birliklerini görüştü

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Özbek mevkidaşı İlham Mahkamov ile görüştü.
- Görüşmede kara yolu, demir yolu ve havacılıkta iş birliğini güçlendirme konuları ele alındı.
- Uraloğlu, görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaştı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Özbekistan Ulaştırma Bakanı İlham Mahkamov ile görüşmesinde kara yolu, demir yolu ve havacılık alanlarında iş birliğini güçlendirecek başlıkları ele aldıklarını bildirdi.
Abdulkadir Uraloğlu, yapılan görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
"İŞ BİRLİĞİMİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEK BAŞLIKLARI ELE ALDIK"
Mahkamov ve beraberindeki heyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda ağırladıklarını belirten Uraloğlu, şu bilgileri sözleri kaydetti:
Ulaştırma ve lojistik başta olmak üzere, kara yolu, demir yolu ve havacılık alanlarında iş birliğimizi daha da güçlendirecek başlıkları ele aldık.
Türkiye ile Özbekistan arasındaki kardeşlik bağlarını daha da ileriye taşımaya devam edeceğiz.