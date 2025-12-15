Yunan çiftçi eylemleri Türk tırlarını sınırda bekletiyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yunan çiftçiler, eylemleri kapsamında traktörlerini Kipi (Bahçeköy) Sınır Kapısı çevresine çekerek yolu daralttı.

Bu uygulama nedeniyle Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'ndan, yalnızca bozulabilir gıda ürünleri ile ilaç gibi acil yük taşıyan tırların geçişine izin veriliyor.

Diğer yük gruplarını taşıyan araçların geçişine ise izin verilmiyor.

Yunanistan'da 2 Aralık'tan bu yana devam eden çiftçi eylemleri, Türkiye tarafında sınır kapılarındaki tır trafiğini olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

İPSALA'DAN GEÇEMEYEN, KAPIKULE VE HAMZABEYLİ'YE YÖNELİNDİ

İpsala Sınır Kapısı'ndan geçiş yapamayan tır sürücüleri, alternatif güzergah olarak Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarına yöneliyor.

Artan yoğunluk nedeniyle her iki sınır kapısında da zaman zaman tır kuyrukları oluşurken, tır parklarında da yoğunluk gözleniyor.

Eylemin gelecek haftaya dek sürmesi öngörülüyor.

"YUNANİSTAN İÇİNDEKİ BİR PROBLEM ULUSLARARASI TRAFİĞİ ETKİLİYOR"

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda çıkış sırasında bekleyen tır sürücülerinden İlhan Çatak, Yunan çiftçilerin eyleminin hem çıkış hem de girişlerde bekleme sürelerinin artmasına neden olduğunu söyledi.

"MECBUREN KAPIKULE VE HAMZABEYLİ'YE YÖNELİNCE SIRALAR UZUYOR"

İpsala'dan çıkış yapamayan tırların alternatif rotaları tercih ettiğini belirten Çatak, "Mecburen Kapıkule ve Hamzabeyli'ye yöneliyoruz. Bu nedenle sıralar uzuyor. Zaman kaybı yaşıyoruz. Tır trafiğine çok etkisi var. Çiftçilerin eylemi bizi etkiledi. Bu eylemi kendi içlerinde yapmaları lazım. Yunanistan içindeki bir problem uluslararası trafiği etkiliyor. Yunanistan'ın geliri de azalmış oluyor. Yunanistan'a girecek tırlar oraya uğramadan geçiş yapıyor." dedi.

Romanya'ya yük götüren Erkan Vural ise Yunanistan'daki eylemlerin, Türk sürücüleri etkilemeye devam ettiğini belirtti.

"SIKINTILI BİR DURUM"

Tır sürücülerinin eylem nedeniyle rotalarını kaydırmak zorunda kaldığını belirten Vural, "O istikamete gidecek araçlar bu tarafa yönleniyor. Burada 2-3 kat daha fazla sıra oluyor. Burada daha fazla beklemek zorunda kalıyoruz. Sıkıntılı bir durum." diye konuştu.