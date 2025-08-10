Abdulkadir Uraloğlu: Pilot lisansı için esnek başvuru ve iki aşamalı sınav sistemi 15 Ağustos'ta başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından Pilot Lisansı Teorik Bilgi Sınav süreçlerinde çağa uygun yeni bir sistemin hayata geçirileceğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada, 15 Ağustos'ta başlayacak yeni sistemle adayların, sınav başvuru ve planlama süreçlerinde esneklik kazanacağını vurguladı.

"İSTEYEN HER AN BAŞVURUSUNU YAPABİLECEK"

Uraloğlu, adayların istedikleri tarihte sınava gireceklerini belirterek, şu sözleri kullandı:

Artık sabit sınav dönemleri yerine adaylarımız kendi istedikleri tarihi seçerek sınava girebilecek. Başvurusunu tamamlayan aday, sistemde uygun olan sınav günlerinden istediğini seçerek süreci başlatabilecek. Başvuru ekranı sürekli açık olacak, böylece isteyen her an başvurusunu yapabilecek.

"NİHAİ NOTUN YÜZDE 90'I SON SINAVDAN ALINACAK"

Sınavlar, ön sınav ve son sınav olmak üzere iki aşamalı olacak. Nihai notun yüzde 10'u ön sınavdan, yüzde 90'ı ise son sınavdan alınacak. Tek ödeme ile her iki sınava da girilebilecek, ücretlerde herhangi bir değişiklik olmayacak. Sadece EFT ile ödeme zorunluluğu ortadan kalktı, artık sanal POS üzerinden kredi kartı ile ödeme yapabilecek.

HER İL VE İLÇEDE SINAV YAPILABİLECEK

Uraloğlu, her aday için atanmış bilgisayar, kişiye özel soru seti, karekod, zaman ve mekan damgalı kamera kayıtları ile sınav yapılacağı bilgisini vererek, kursiyerlerin ön sınav sonunda bölüm bazlı başarı grafiklerini görebileceğini kaydetti.

Talebe göre sınavların her il ve ilçede yapılabileceğini bildiren Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu: