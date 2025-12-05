Altın tekrar yükselişe geçti! 5 Aralık'ta altın ve dolar fiyatları Altın inişli çıkışlı seyrine devam ediyor. Bugün ons altın 4 bin 228 dolardan alıcı buluyor. Gram altın ise 5 bin 777 liraya çıktı.

Göster Hızlı Özet Altın fiyatları, ABD'deki ekonomik veriler öncesindeki belirsizliklerle inişli çıkışlı seyrini sürdürüyor ve ons altın 4 bin 228 dolara yükseldi.

Gram altın 5 bin 777 lira olurken, dolar/TL kuru da hafif bir artışla 42,5330 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi ise önceki güne göre hafif düşüşle 98,9 seviyesinde dengelendi. ABD'de faiz indirim beklentilerinin sürmesine karşın, bugün açıklanacak kişisel tüketim harcamaları verileri öncesi varlık fiyatlamalarında yön arayışı öne çıkıyor. Dün yüzde 0,1 yükselişle 4 bin 210 dolarda günü tamamlayan altının onsu, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 4 bin 228 dolardan alıcı buluyor. YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI Gram altın: 5 bin 777 lira Çeyrek altın: 9 bin 796 lira Cumhuriyet altını: 39 bin 913 lira Tam altın: 39 bin 195 lira Yarım altın: 19 bin 597 lira DOLAR/TL 42,53 SEVİYESİNDEN İŞLEM GÖRÜYOR Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 42,5330 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 42,4995'ten tamamladı. Dolar/TL bugün, saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 42,5330'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 yükselişle 49,6330, sterlin/TL de yüzde 0,2 artışla 56,8190 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi ise dün yüzde 0,1 yükselişle 99 seviyesinden günü tamamlarken, yeni işlem gününde yüzde 0,1 düşüşle 98,9 seviyesinde dengelendi. Ekonomi Haberleri Çiftçilere 1,1 milyar liralık destekleme ödemesi bugün yapılacak

