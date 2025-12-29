Abdulkadir Uraloğlu: Raylı sistemler 1 Ocak'ta ücretsiz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da "Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Raylı Sistem Hattı İnceleme Programı"na katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Altunizade - Ferah Mahallesi - Çamlıca - Bosna Bulvarı Raylı Sistem Hattı" konusunda basına bilgi verirken 1 Ocak'ta raylı sistemlerin ücretsiz olacağını da aktardı.

ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR'DE BAKANLIĞA AİT KENT İÇİ RAYLI SİSTEM HATLARININ ÜCRETSİZ

Abdulkadir Uraloğlu, 1 Ocak'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de bakanlığa ait kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağını daha önce de açıklamıştı.

"1 OCAK'TA ÜCRETSİZ ULAŞIM"

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1 Ocak'ta ücretsiz ulaşım. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile İzmir'de İZBAN ücretsiz hizmet verecek." demişti.

RAYLI SİSTEM HATTI İNCELEME PROGRAMI'NDA KONUŞTU

İstanbul'da Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Raylı Sistem Hattı İnceleme Programı'nda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Altunizade - Çamlıca Camii, Bosna Bulvarı metro hattımızı, Ümraniye Spor Köyü'ne kadar uzatacak yeni bir projeyi daha bakanlığımız üstlendi." dedi.

Bakan Uraloğlu, bugüne kadar İstanbul genelinde 162 kilometre raylı sistem hattının hizmete açıldığını bildirdi.