Kırmızı et sektöründen kalıcı istikrar için yerli üretim çözümü

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Başkanı Ahmet Yücesan, kırmızı et piyasasında istikrarın sağlanmasında Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) düzenleyici rolünün kritik olduğunu belirtti.

Dernekten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yücesan, ESK ile şeffaf ve düzenli bir koordinasyon içerisinde olduklarını vurguladı.

Sektörde kalıcı istikrar için uygulanan yerli üretim, finansman, izlenebilirlik ve öngörülebilir regülasyon takviminin devam etmesi gerektiğini kaydeden Yücesan, "Kırmızı et piyasasında istikrarın sağlanmasında ESK'nın düzenleyici rolü kritik. Arz-talep dengesinin zorlandığı dönemlerde atılan adımlar, piyasada sükunet ve öngörülebilirlik açısından büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Etin dengeli ve nitelikli beslenmede büyük öneme sahip olduğunu hatırlatan Yücesan, ESK'nın piyasanın düzenlenmesi, arz güvenliğinin desteklenmesi ve fiyat istikrarının korunması noktasında önemli bir sorumluluk üstlendiğini, son dönemde uygulanan düzenleyici adımların piyasada dengeye katkı sağladığını aktardı.

"İSTİKRAR İÇİN EŞ ZAMANLI YAPISAL POLİTİKALAR ÖNEMLİ"

Kamu kurumlarıyla yürüttükleri çalışmaların sektör açısından oldukça değerli olduğuna değinen Yücesan, "Ancak kalıcı istikrar, kısa vadeli dengeleyici adımların yanında uygulanan eş zamanlı yapısal politikalarla mümkün olur. Yerli üretimi güçlendiren, yatırım ve verimlilik odaklı bir çerçevenin piyasanın daha da sağlıklı işlemesine katkı vereceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"ÜRETİM TEŞVİKLERİ VE PLANLAMA ÖNEMLİ"

Yücesan, ESK'nın uygulamaya koyduğu öncelikli hedeflerinden yerli hayvancılığı güçlendirecek üretim teşvikleri ve planlamasının önemine işaret etti. Kayıt dışılıkla etkin mücadele, piyasa şeffaflığının güçlendirilmesi, izlenebilirlik ve sınıflandırma standartlarının yaygınlaştırılmasının faydalı olacağını aktaran Ahmet Yücesan, şunları kaydetti: