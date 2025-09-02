Abdulkadir Uraloğlu: Türk hava sahasında günlük transit uçuş rekoru kırıldı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli ve milli sosyal medya platformu NSosyal üzerinden yaptığı paylaşımla, Türk hava sahasında tüm zamanların transit uçuş rekorunun kırıldığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, "Sadece bir günde 1906 uçuş gerçekleşti" dedi.