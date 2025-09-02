Abdulkadir Uraloğlu: Türk hava sahasında günlük transit uçuş rekoru kırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk hava sahasındaki uçuşlara ilişkin bilgi verdi.
Bakan Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımla, yeni bir uçuş rekoru kırıldığını duyurdu.
"TÜRKİYE'NİN HAVACILIKTAKİ KAPASİTESİNİ ARTIRIYORUZ"
Uraloğlu, paylaşımında rekorları sadece NSosyal'den duyuracaklarını vurguladı.
Uraloğlu açıklamasında, "31 Ağustos 2025'te tüm zamanların transit uçuş rekoru kırıldı. Sadece bir günde 1906 uçuş gerçekleşti. Güçlü hava trafiği altyapımızla Türkiye'nin havacılıkta ulaştığı seviye ve kapasiteyi her geçen gün artırıyoruz." ifadelerini kullandı.