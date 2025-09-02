Abone ol: Google News

Abdulkadir Uraloğlu: Türk hava sahasında günlük transit uçuş rekoru kırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli ve milli sosyal medya platformu NSosyal üzerinden yaptığı paylaşımla, Türk hava sahasında tüm zamanların transit uçuş rekorunun kırıldığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, "Sadece bir günde 1906 uçuş gerçekleşti" dedi.

AA AA
Yayınlama Tarihi: 02.09.2025 10:14
Abdulkadir Uraloğlu: Türk hava sahasında günlük transit uçuş rekoru kırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk hava sahasındaki uçuşlara ilişkin bilgi verdi.

Bakan Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımla, yeni bir uçuş rekoru kırıldığını duyurdu.

"TÜRKİYE'NİN HAVACILIKTAKİ KAPASİTESİNİ ARTIRIYORUZ"

Uraloğlu, paylaşımında rekorları sadece NSosyal'den duyuracaklarını vurguladı.

Uraloğlu açıklamasında, "31 Ağustos 2025'te tüm zamanların transit uçuş rekoru kırıldı. Sadece bir günde 1906 uçuş gerçekleşti. Güçlü hava trafiği altyapımızla Türkiye'nin havacılıkta ulaştığı seviye ve kapasiteyi her geçen gün artırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ekonomi Haberleri