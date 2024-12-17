Abdulkadir Uraloğlu: Türkiye-Azerbaycan transit geçiş belgesi kotası 100 bine çıktı

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki transit geçiş belgesi kotasının 35 binden 100 bine yükseltildiğini bildirdi.

Uraloğlu, açıklamasında, Türkiye-Azerbaycan Kara Ulaştırması Karma Komisyonu (KUKK) Toplantısı'nın gerçekleştirildiğini ifade etti.

Uraloğlu, taşımacılığın ve ticaretin geliştirilmesi adına ortak çalışmaların süreceğini de vurguladı.

"TÜRKİYE'DEN AZERBAYCAN'A TOPLAM GEÇİŞ BELGESİ SAYISI 180 BİN 500'E ULAŞTI"

Türkiye'den Azerbaycan'a yapılan ihracatın yüzde 81'inin kara yoluyla yapıldığına işaret eden Uraloğlu, "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki transit geçiş belgesi kotası 35 binden 100 bin adede yükseltildi. Toplam geçiş belgesi sayısı da 180 bin 500'e ulaştı. Kara yolu taşımacılığında kullanılan geçiş belgelerinde son yıllarda önemli artış sağladık. Bu adımla kara yolu taşımacılığında verimliliği artırarak ticaretin hızlanmasına olanak tanımayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN ARASINDA ELEKTRONİK GEÇİŞ BELGESİ KARARI

İki ülke arasında dijital entegrasyonun sağlandığına işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti: