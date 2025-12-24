Altın 2025'e damgasını vurdu Yılın sonuna sayılı günler kala ons altın, 4 bin 500 eşiğini geçerek rekor kırdı. Altının ons fiyatı, 1979'dan beri en güçlü yıllık performansını sergiledi.

Göster Hızlı Özet Ons altın, 4 bin 500 dolar eşiğini geçerek yılın sonunda rekor kırdı.

Altın, yıl başından bu yana jeopolitik riskler ve güvenli liman talebi nedeniyle yüzde 71 değer kazandı.

Merkez bankalarının artan alımları ve küresel talebin yükselmesi, rekorun kırılmasında etkili oldu. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Altın, yatırımcılara kazandırması açısından "adından en sık söz ettiren emtia" oldu diyebiliriz. Bu yıla 2 bin 620 dolardan başlayan altının onsu, artan jeopolitik risklerin güvenli liman talebini güçlü kılmasının etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor. Londra merkezli altın borsasının önde gelen şirketlerinden Bullionvault'un Baş Analisti Adrian Ash de "Bu yıl altın fiyatının artmasının 3 ana nedeni; Trump, Trump, Trump." ifadesini kullandı. 2025 yılı altın açısından nasıl geçti? 1) Ons altın 4 bin 500 dolar eşeğini geçerek rekor kırdı. Yatırımcılara toplam yüzde 71 kazandırdı. 2) Altının onsu, yıl başından bu yana yüzde 71 veya 1880 doların üzerinde değer kazandı. 3) Merkez bankalarınının altın alımı arttı. 4) Dünya Altın Konseyine (WGC) göre, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde küresel altın talebi 1313 tona ulaşarak rekor yeniledi. GÜMÜŞ Gümüşün yükselişinde Çin'deki kıtlığın da etkili olduğunu dile getiren analistler, gümüşte altına kıyasla birikmiş talep olduğuna dikkati çekti. Spot piyasada ons başına yaklaşık 71 dolara yükselen gümüş, yıl başından bu yana yüzde 137 artışla, altını geride bıraktı. Ekonomi Haberleri Japonya'dan Suriye'ye 53 milyon dolarlık yardım

