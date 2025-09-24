Abdulkadir Uraloğlu: Türkiye, Filistin'e uluslararası posta alanında destek verdi

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai şehrinde düzenlenen 28. Evrensel Posta Birliği (UPU) Kongresi’nde, Filistin’in UPU çalışmalarına daha etkin katılımını destekleyen teklif kabul edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Filistin'in uluslararası areneda tanınırlığının artmasıyla ilgili olarak açıklama yaptı ve "Filistin, gözlemci ülke statüsünü korumakla birlikte UPU bünyesinde fiilen daha geniş temsil ve katılım imkanlarına kavuştu." ifadesini kullandı.

TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ DESTEĞİ

Filistin'in UPU çalışmalarına daha etkin katılımını destekleyen teklifin kongrede kabul edildiğini bildiren Uraloğlu, "Türkiye'nin güçlü desteğiyle kabul edilen bu kararla birlikte Filistin, gözlemci ülke statüsünü korumakla birlikte UPU bünyesinde fiilen daha geniş temsil ve katılım imkanlarına kavuştu." değerlendirmesinde bulundu.

UPU GENEL MERKEZİ'NE FİLİSTİN BAYRAĞI DA ASILACAK

Uraloğlu, UPU Genel Merkezi'nde artık Filistin bayrağının da diğer ülke bayrakları arasında yer alacağını, ülkenin isminin diğer devletlerle alfabetik sırada anons edileceğini kaydetti.

"FİLİSTİN KONUŞMACI LİSTESİNDE YER ALACAK"

Filistin'in konuşmacı listelerinde yer alacağını, gündem önerisi sunabileceğini, gündem dışı söz alabileceğini ve teklifler hakkında görüş bildirebileceğini de vurgulayan Uraloğlu, Filistin'in 2012'de Bileşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda "üye olmayan gözlemci devlet" olarak tanınmasının ardından, UPU çatısı altında elde ettiği bu kazanımın uluslararası temsil açısından önemine dikkati çekti.

"BU KAZANIM İLE FİLİSTİN'İN SESİ ULUSLARARASI ALANDA DAHA FAZLA DUYULACAK"

Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı: